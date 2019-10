पीएम नरेंद्र मोदी ने LoC के पास जवानों के साथ मनाई दिवाली

हर बार की तरह रविवार को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने LoC के पास जवानों संग दिवाली मनाई। खास बात यह है कि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पीएम मोदी पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। पीएम ने जब से पदभार संभाला है, हर साल जवानों संग दिवाली मनाते रहे हें।

पीएम हर साल जवानों संग ही मनाते हैं दिवाली

गौरतलब है कि पीएम मोदी इससे पहले 5 बार जवानों संग दिवाली मना चुके हैं। मोदी कह चुके हैं कि वह जवानों को ही अपना परिवार मानते हैं। 2018 में पीएम मोदी ने भारत-चीन सीमा के नजदीक सेना और आईटीबीपी जवानों के साथ दीवाली मनाई थी।

Jammu and Kashmir: Prime Minister Narendra Modi celebrated #Diwali in Rajouri district with Army personnel, today. pic.twitter.com/PyQZeQO2L1