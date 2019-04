'आर्डर ऑफ सेंट एंड्र द एपोस्टल' के लिए पुतिन और रूस के लोगों को दिल से धन्यवाद: मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) को रूस अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'आर्डर ऑफ सेंट एंड्र द एपोस्टल' (Order of St Andrew) से नवाजेगा। इस ऐलान के बाद पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति ब्लादीमिर पुतिन ( Vladimir Putin ) को धन्यवाद कहा है।

भारत-रूस की मित्रता की नींव गहरी: मोदी

पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि मैं राष्ट्रपति पुतिन और रूस के लोगों को धन्यवाद देता हूं। भारत-रूस की मित्रता की नींव गहरी है और हमारी साझेदारी का भविष्य उज्जवल है। दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग से उनके लोगों के लिए कई सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।

President Putin remains a source of great strength for the India-Russia friendship.



Under his visionary leadership, bilateral and multilateral cooperation between our nations has scaled new heights.