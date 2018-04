नई दिल्ली। फेक न्यूज को लेकर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की गाइडलाइन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 घंटे के अंदर ही पलट दिया है। पीएमओ की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि प्रेस से जुड़े इस मामले की सुनवाई सिर्फ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ही करेगा। सोमवार को आईबी की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक अगर कोई पत्रकार फर्जी खबर लिखता है तो उसकी मान्यता स्थायी रूप से रद्द की जा सकती थी।

#FLASH: Prime Minister has directed that the press release regarding fake news be withdrawn and the matter should only be addressed in Press Council of India. pic.twitter.com/KVUBeAoDhC — ANI (@ANI) April 3, 2018

ये थी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की गाइड लाइन

पत्रकारों की मान्यता संबंधित संशोधित दिशानिर्देशों के मुताबिक अगर किसी फेक न्यूज का प्रकाशन या टेलीकास्ट सुनिश्चित हो जाता है, तो पहली बार उस पत्रकार की मान्यता को छह माह के लिए जबकि दूसरी बार इसका दोषी पाए जाने पर एक साल के लिए रद्द कर दिया जाएगा। अगर वो तीसरी बार भी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसकी मान्यता को स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई।

PIB Accreditation Guidelines asking Press Council of India & News Broadcasters Association to define & act against ‘fake news’ have generated debate. Several journalists & organisations have reached out giving positive suggestions regarding the same. 1/2 — Smriti Z Irani (@smritiirani) April 3, 2018

.@MIB_India is more than happy to engage with journalist body or organisation/s wanting to give suggestions so that together we can fight the menace of ‘fake news’ & uphold ethical journalism. Interested journalists and/or organisations may feel free to meet me at @MIB_India. 2/2 — Smriti Z Irani (@smritiirani) April 3, 2018

फैसला पलटा तो स्मृति ने मांगे सुझाव

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की इस गाइडलाइन के बाद देशभर में विरोध शुरु हो गया। विपक्ष ने इसे प्रेस की आजादी से जोड़ते हुए सरकार को घेर लिया। जिसके बाद मंगलवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने एक ट्वीट किया। इसमें लिखा कि जब से ये मुद्दा चर्चा में आया है, तभी से पत्रकारों और कई मीडिया समूहों ने सुझाव दिए हैं। अगर कोई पत्रकार या मीडिया समूह इस विषय पर कोई सलाह देना चाहता है तो वह दे सकता है।

फेक न्यूज पर हमेशा के लिए रद्द हो सकती थी मान्यता

इसमें बताया गया था कि फेक न्यूज के मामले में प्रिंट मीडिया से जुड़ी किसी भी शिकायत को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) के पास भेजा जाएगा, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ी शिकायत को न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) के पास, ताकि यह तय हो सके कि संबंधित खबर झूठी है या नहीं। मंत्रालय के मुताबिक इन दोनों संस्थाओं से 15 दिनों के भीतर यह प्रक्रिया पूरी की जाने की उम्मीद की जाती है। मंत्रालय के मुताबिक एक बार फेक न्यूज तय किए जाने की शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित पत्रकार (कथित रूप से फेक न्यूज बनाने या प्रसारित करने वाले) की मान्यता अस्थायी रूप से तब तक ले लिए रद्द कर दी जाएगी जब तक इस बारे में कोई फैसला नहीं हो जाता प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) की प्रत्यायन समिति, जिसमें पीसीआई और एनबीए के प्रतिनिधि शामिल है, किसी भी न्यूज मीडिया एजेंसी के मान्यता संबंधी आवेदन को मान्य करने की भूमिका निभाएगी।