Coronavirus पर PM Modi की समीक्षा बैठक, वैक्सीन को लेकर दिया बड़ा अपडेट

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( coronavirus in India ) के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि भारत में कोविड-19 ( Coronavirus Case in India ) की संख्या बढ़कर 74 लाख से अधिक हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ( Union Ministry of Health ) के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 62,211 नए मामले और 837 मौतें दर्ज हुई हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना ( Coronavirus ) के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 74,32,680 हो गई है। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने शनिवार को संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ कोरोना वायरस पर समीक्षा बैठक ( Review meeting on coronavirus ) की। बैठक में कोरोना वैक्सीन के वितरण को लेकर भी चर्चा की गई।

प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश

पीएम मोदी द्वारा बुलाई गई इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को कोरोना वैक्सीन के वितरण को लेकर एक व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। ताकि पूरे देश में जल्दी से जल्दी कोरोना वैक्सीन पहुंचाई जा सके। यही नहीं पीएम मोदी ने टीके का वितरण को सुचारू रुप से चलाने पर भी जोर दिया। कोरोना पर बैठक ले रहे प्रधानमंत्री ने चुनाव आयोजन की तरह टीका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाने का भी सुझाव दिया। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, सदस्य (स्वास्थ्य) नीति आयोग और भारत सरकार के अन्य विभागों के अधिकारी शामिल थे।

भारत में 74 लाख के पार पहुंचा आंकड़ा

बैठक में पीएम मोदी ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि त्यौहारी सीजन शुरू हो गया है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना वायरस प्रोटोकोल का पालन करने की अपील की। आपको बता दें कि शनिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कोरोना रिकवरी रेट में बढ़त देखने को मिली है। यही वजह है कि अब तक कुल 65,24,595 लोगों को हॉस्पिटल से छुट्टी दी जा चुकी है। इसके साथ ही देश में फिलहाल 7,95,087 एक्टिव केस हैं। देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल संख्या 1,12,998 हो चुकी है। देश में अब रिकवरी दर 87.78 प्रतिशत है और मृत्यु दर 1.52 प्रतिशत है।