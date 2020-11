पीएम नरेंद्र मोदी ने JNU में स्वामी की प्रतिमा का किया अनावरण, कहा-ये सभी को प्रेरित करेगी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) गुरुवार को राजधानी दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के परिसर में स्वामी विवेकानंद (Swami Vivekanand) की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अनावरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। मूर्ति का अनावरण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये प्रतिमा हमें राष्ट्र के प्रति समर्पण सिखाएगी।

I hope his statue teaches everyone devotion and intense love towards the nation, which is supreme message of Swamiji's life. May it inspire the country for vision of oneness: pm modi after unveiling a statue of Swami Vivekananda at JNU campus, via video conferencing https://t.co/ynFVJUVORh