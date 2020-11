पीएम मोदी ने लक्समबर्ग वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लिया

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने गुरुवार को लक्समबर्ग वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा "मुझे खुशी है कि हमारी अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में लक्समबर्ग के चार उपग्रहों को लॉन्च किया। हम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के लक्जमबर्ग के फैसले का स्वागत करते हैं।" विदेश मंत्रालय के अनुसार यह बीते दो दशकों में भारत और लक्ज़मबर्ग के बीच पहली स्टैंड-अलोन शिखर बैठक है।

Prime Minister Narendra Modi takes part in India- Luxembourg Virtual Summit



pm modi says, "I am happy that our space agency recently launched Luxembourgh's four satellites. We welcome Luxembourg's decision to join the International Solar Alliance." pic.twitter.com/KDCm3n53PB