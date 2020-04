कोरोना से लड़ाई: पीएम मोदी ने मीटिंग में पहना हैंडमेड मास्क, जनता को दिया ये संदेश

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( CoronaVirus ) के प्रकोप से इस वक्त पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है। भारत में भी कोरोना वायरस के 7 हजार से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। ऐसे में पीएम मोदी जनता की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने को तैयार हैं। शनिवार को पीएम मोदी ने लॉकडाउन के बढ़ाने को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान पीएम मोदी मास्क पहनकर सभी के सामने आए। पीएम मोदी ने 'हैंड मेड' मास्क का संदेश लोगों को दिया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ-साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस मीटिंग में मास्क पहने हुए नजर आए।

एक संदेश लेकर हाजिर हुए पीएम मोदी

पीएम मोदी ने इस दौरान असली मास्क नहीं पहना था, बल्कि उन्होंने कपड़े से ही मुंह को ढककर ये संदेश दिया कि अगर किसी के पास क्लिनिकल मास्क या दूसरा कोई मास्क उपलब्ध न हो तो वो घर पर बना मास्क या किसी साफ कपड़े को ही मास्क के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं।

मीटिंग में लॉकडाउन को बढ़ाने पर हुई चर्चा

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की। ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी। इस मीटिंग में लॉकडाउन को बढ़ाने पर चर्चा की गई। इस मीटिंग में दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी से लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही।

