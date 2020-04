मंगलवार को खत्म हो रही है Lockdown की मियाद, कल सुबह 10 बजे देश को संबोधित करेंगे PM मोदी

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( coronavirus ) का कहर जारी है। इस खतरनाक वायरस से अब तक करीब आठ हजार लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 308 लोगों की मौत हो गई है। वायरस को रोकने के लिए देश में 21 दिनों का लॉकडाउन ( Lockdown ) किया गया है। इसके बावजूद कोरना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लॉकडाउन की मियाद 14 अप्रैल यानी मंगलवार को खत्म हो रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने घोषणा की है कि मंगलवार सुबह 10 बजे वह एक बार फिर देश को संबोधित करेंगे। कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी का यह चौथी बार देश के नाम संबोधन होगा। ऐसा माना जा रहा है कि लॉकडाउन को लेकर पीएम मोदी कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं।

बढ़ सकता है लॉकडाउन...

कोरोना संकट के बीच इन दिनों सबकी नजरें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर टिकी है। क्योंकि, लोगों के मन में एक ही सवाल है कि 14 अप्रैल को लॉकडाउन की मियाद खत्म हो रही है। ऐसे में सब यही सोच रहे हैं कि पीएम मोदी लॉकडाउन का समय और बढ़ाएंगे या नहीं। लेकिन, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने की तैयारी में है। ऐसी चर्चा है कि प्रधानमंत्री अगल दो हफ्ते के लिए लॉकडाउन का समय और बढ़ा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 14 अप्रैल को देश के नाम संबोधन में पीएम इसकी घोषणा कर सकते हैं। क्योंकि, सारे राज्यों ने केन्द्र सरकार को लॉकडाउन बढ़ाने की सलाह दी है। हालांकि, देखना यह है कि लॉकडाउन को लेकर पीएम मोदी क्या फैसला लते हैं।

शनिवार को हुई थी मुख्यमंत्रियों के संग बैठक

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को मुख्यमंत्रियों के संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। करीब चार घंटे तक चली इस बैठक में तकरीबन सभी मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लॉकडाउन बढ़ाने की सलाह दी। हालांकि, मुख्यमंत्रियों का यह भी कहना था कि लॉकडाउन में कुछ छूट दी जा सकती है ताकि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट सके। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तो यहां कहा था कि परिवहन, रेल सेवा और हवाई सेवा को अभी किसी हाल में चालू नहीं किया जाए। गौरतलब है कि कई राज्यों ने अगामी 30 अप्रैल तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की घोषणा पहले ही कर दी है।

