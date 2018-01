PM नेतन्याहू ने पत्नी के साथ ताजमहल का किया दीदार, CM योगी ने रखा लंच

नई दिल्ली। छह दिवसीय भारत यात्रा पर आए इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू मंगलवार को अपनी पत्नी के साथ ताजमहल का दीदार करने आगरा पहुंचे। इस दौरान मेजबान बने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। वहीं नेतन्याहू के ताजमहल कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। इससे पहले पुलिस कप्तान अमित पाठ ने एक एक्सपर्ट व पुलिस टीम के साथ सुरक्षा व्यवस्था का मुआयना किया। बता दें कि ताजमहल कार्यक्रम के बाद सीएम योगी ने उनके लिए लंच भी रखा है। आगरा के बाद पीएम नेतन्याहू दिल्ली वापस लौट आएंगे। यहां से वह गुरुवार को अहमदाबाद जाएंगे। अहमदाबाद में नेतन्याहू व उनकी पत्नी सारा के साथ पीएम मोदी 8 किलोमीटर लंबे रोड शो में भाग लेंगे। इसके बाद वो पीएम मोदी के साथ साबरमती रिवर फ्रंट और गांधी आश्रम भी जाएंगे।

Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu and wife Sara in agra , received by CM Yogi Adityanath. #NetanyahuInIndia pic.twitter.com/fjgBHpGno4