राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई बड़ी हस्तियों ने जन्मदिन पर बापू और शास्त्री को किया याद

आज महात्मा गांधी की जयंती पर देश के गणमान्य नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर ट्वीट करते हुए लिखा, ‘हम गांधी जयंती के अवसर पर अपने प्रिय बापू को नमन करते हैं। उनके जीवन और महान विचारों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कामना करते हैं कि समृद्ध और दयालु भारत बनाने में बापू के आदर्श हमारा मार्गदर्शन करते रहें।’ उन्होंने इस अवसर पर एक वीडियो भी जनता के साथ शेयर किया।

We bow to beloved Bapu on Gandhi Jayanti.



There is much to learn from his life and noble thoughts.



May Bapu’s ideals keep guiding us in creating a prosperous and compassionate India. pic.twitter.com/wCe4DkU9aI — Narendra Modi (@narendramodi) October 2, 2020

देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजली देते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा, "वह बहुत ही विनम्र तथा मजबूत इंसान थे। उन्होंने सादगी में जीवन बिताया तथा देश के हित में काम किया।"

Lal Bahadur Shastri Ji was humble and firm.



He epitomised simplicity and lived for the welfare of our nation.



We remember him on his Jayanti with a deep sense of gratitude for everything he has done for India. pic.twitter.com/bTV6886crz — Narendra Modi (@narendramodi) October 2, 2020

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महात्मा गांधी को स्मरण करते हुए लिखा, ‘गांधीजी की दी हुई शिक्षाओं की हमें आज ज्यादा जरूरत है। कोरोना महामारी के दौर में हमें उनकी ही तरह दूसरों की स्वार्थरहित सेवा करनी होगी।’



उन्होंने शास्त्री का स्मरण करते हुए उन्हें एक महान नेता बताया तथा उनकी शिक्षाओं को याद किया।

Gandhiji has so much more to offer to us if we take lessons from his life, particularly when we are facing a pandemic. During the outbreak of a deadly plague, he flung himself into health care and sanitation duties that exemplified his selfless service. — President of India (@rashtrapatibhvn) October 2, 2020

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लिखा, ‘मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा... मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं।’

पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री को श्रद्धांजलि देते हुए राहुल गांधी ने उन्हें प्रेरणा देने वाला व्यक्तित्व बताया।

गृहमंत्री अमित शाह ने गांधी को स्मरण करते हुए लिखा, ‘गांधी जी के असाधारण व्यक्तित्व व साधनापूर्ण जीवन ने विश्व को शांति, अहिंसा और सद्भाव का मार्ग दिखाया। स्वदेशी के उपयोग को बढ़ाने के उनके स्वप्न को पूर्ण करने के लिए आज पूरा देश मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ स्वदेशी को अपना रहा है।’

देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी महात्मा गांधी का स्मरण करते हुए लिखा, ‘महात्मा गांधी का जीवन एवं दर्शन समस्त भारतवासियों के लिए प्रेरणा है। भारत की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने के साथ-साथ उन्होंने हमें सत्य, अहिंसा, स्वराज और स्वच्छता के विषय में भी नई दृष्टि और दर्शन के बारे में भी जाग्रत किया है। पूज्य बापू की जयंती पर मैं उन्हें नमन करता हूं।’

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शास्त्री को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्रीजी एक ऐसी शख़्सियत थे जिन्होंने सादगी, सरलता, सत्य-निष्ठा एवं सहजता जैसे जीवन मूल्यों को आजीवन जिया। देश के प्रति उनका जो योगदान है वह हम सभी के लिए प्रेरणा है। शास्त्रीजी की जयंती पर मैं उन्हें अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।