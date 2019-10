मुंबई बीजेपी दफ्तर के बाहर PMC बैंक खाताधारकों का प्रदर्शन, वित्त मंत्री सीतारमण बोलीं- सरकार का सीधा लेनादेना नहीं

नई दिल्ली। पंजाब और महाराष्ट्र कॉपरेटिव बैंक घोटाले को लेकर खाताधारकों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आज इसी कड़ी में खाताधारकों ने मुंबई भाजपा मुख्यालय के बाहर PMC बैंक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में बैंक खाताधारक बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने लगे। खाताधारक विरोध प्रदर्शन उस समय शुरू कर दिए जब केंद्रीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भाजपा मुख्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही थी। नाराज बैंक खाताधारकों ने वित्त मंत्री से गुहार लगाई है।

खाताधारकों ने मांग की है कि उनकी गाढ़ी कमाई को सरकार जल्द से जल्द दिलाने में मदद करें। जिसपर वित्त मंत्री ने मदद करने का भरोसा दिलाया।

RBI पेशवर तरीके से मामला सुलझालेगा- सीतारमण

वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई के बीजेपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीतारमण ने कहा कि कॉपरेटिव बैंकों को केंद्रीय रिजर्व बैंक देखरेख करती है। इसमें सरकार का सीधा कोई लेनादेना नहीं है। जहां तक बैंक ग्राहकों की बात है तो मैंने उनकी बात सुनी है और इस पूरे मामले पर RBI से बातचीत की जाएगी। सीतारमण ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आरबीआई बहुत ही अच्छे तरीके से मामले को सुलझालेगी।

Mumbai: Depositors of Punjab & Maharashtra Cooperative (PMC) Bank protest outside BJP office, Nariman Point. Krishna, a depositor says, "I don't know what they're doing,don't care what they're doing,I want my money back.I won't be able to earn again whatever I've put in the bank" pic.twitter.com/n3tWtfr3mT