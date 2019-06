नीरव मोदी की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, सुबह 10 बजे आएगा फैसला

नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी और हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका पर आज इंग्लैंड एंड वेल्स के उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। नीरव की जमानत याचिका पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। बुधवार सुबह 10 बजे इस मामले पर फैसला सुनाया जाएगा। बता दें कि लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत तीन बार नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। हालांकि हाईकोर्ट में यह उसकी पहली जमानत याचिका है।

Pnb scam case: Nirav Modi bail hearing at the Royal Courts of Justice in London concludes. The decision will be given tomorrow at 10 am. pic.twitter.com/AjPufude1Z — ANI (@ANI) June 11, 2019

नीरव मोदी के वकील की दलील

इससे पहले इस मामले में भारत सरकार का पक्ष रखते हुए क्राउन प्रॉसीक्यूशन सर्विस (सीपीएस) ने कहा कि नीरव मोदी फरार हो सकता है। इसके बाद नीरव मोदी के वकील क्लेयर ने कोर्ट में जज के सामने कहा कि नीरव मोदी पेशे से हीरा कारोबारी है, वह कोई पेशेवर अपराधी नहीं है।

उन्होंने आगे कहा कि नीरव अपने कारोबार में ईमानदार और विश्वसनीय माने जाते हैं, लेकिन नीरव मोदी के खिलाफ भारत सरकार जिस तरह दलील दे रही है वह सही नहीं है। मोदी के वकील ने कहा कि नीरव मोदी ने ना तो गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास किया है और ना ही धमकाने का।

नीरव मोदी के वकील क्लेयर की दलील पर जज ने कहा कि मैं मान सकता हूं कि उनकी इच्छा ऐसी नहीं होगी, लेकिन ऐसा संभव है। नीरव के वकील ने आगे कहा कि स्विट्जरलैंड और अन्य स्थानों पर उनकी संपत्ति फ्रीज की गई है।

भारत की तरफ से रखी गई दलील

Judge asks where is Nihal Modi (brother of Nirav Modi), Crown Prosecution Service says he is currently in the US. She also asks about Mr. Jethwa, CPS confirms he is a dummy director. CPS says if Nirav is given bail, it’s possible that evidence can be tempered with https://t.co/GnuvvphIH3 — ANI (@ANI) June 11, 2019

भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाली क्राउन प्रॉसीक्यूशन ने कहा, 'अगर प्रत्यर्पण के मामले की सुनवाई के दौरान नीरव को बेल दी जाती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर अभी बेल दी गई तो यह सही नहीं होगा। नीरव के खिलाफ गंभीर और संगीन आरोप हैं।'

मामले की सुनवाई कर रहे जज ने स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्होंने इस बारे में यह समझा है कि डमी पार्टनर का इस्तेमाल कर लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग जारी किया गया और पैसा अलग-अलग कंपनियों को भेजा गया। क्राउन प्रॉसीक्यूशन ने इसकी पुष्टि की।

Judge says at this stage Nirav Modi has got highly designed legal team in place, who are preparing to face the Indian Government to stop the extradition. And he has a good chance to fail the extradition altogether. And if he is extradited then he could be arrested at that time https://t.co/fwfymjo2uP — ANI (@ANI) June 11, 2019

क्या है आरोप

बता दें कि हीरा कारोबारी नीरव मोदी पीएनबी के साथ दो अरब डॉलर तक की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी है। धोखाधड़ी मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद सीबीआई ने नीरव की तलाश शुरू कर दी थी। लेकिन कुछ दिनों बाद पता चला की की नीरव लंदन भाग गया है। उसने मुकदमा दर्ज होने से पहले ही देश छोड़ दिया था।