नई दिल्ली : देश में हिंदी मीडिया की कहानी दोहराई गई है। दिल्ली के एक व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उसने अपने बेटे को स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए झूठ का सहारा लिया। फर्जी दस्तावेजों के दम पर अपने बेटे को दाखिला दिलवाया। जांच के बाद पता चला कि गिरफ्तार आरोपी अच्छा खासा कमाता भी है।

स्कूल को ठगने की पूरी फिल्मी कहानी

इस खबर की कहानी पूरी इरफान खान अभिनीत हिंदी मीडिया की तरह फिल्मी हैं। यह मामला साल 2013 का है जब आरोपी गौरव गोयल नाम के कारोबारी ने चाणक्यपुरी के संस्कृति स्कूल में ईडब्लूएस यानी की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कोटे से अपने बेटे का प्रवेश कराया। इसके लिए उसने स्कूल को चाणक्यपुरी के पास स्थित स्लम संजय कैंप को अपना एड्रेस बताया. फर्जी दस्तावेजों के जरिए गौरव ने अपनी सालाना आय 67 हजार रुपए दिखाई। इस काम में उसने जाली वोटर कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र का सहारा भी लिया। गौरव ने स्कूल को बताया कि वह एक एमआरआई सेंटर में काम करता है। कोर्ट ने आरोपी को दो दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है.

कैसे हुआ शक ?

खबरों के मुताबिक गौरव गोयल ने जब अपने छोटे बेटे का दाखिला सिबलिंग (भाई/बहन) कोटे से करवाना चाहा तो उसका यह राज खुल गया। एडमिशन प्रक्रिया के दौरान स्कूल ने गौरव के बड़े बेटे के दस्तावेजों की जांच की तो उन्हें इसमें गड़बड़ी लगी। स्कूल ने पुलिस को इसकी शिकायत की जिसके बाद आरोपी गौरव गोयल को उसके जवाहर कॉलोनी स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं स्कूल ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए तीसरी क्लास में पढ़ने वाले गौरव के बेटे को निष्काषित कर दिया है। वहीं पुलिस के मुताबिक स्कूल को गौरव गोयल पर तब शक हुआ, जब उसने कहा कि वह उनके बेटे को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जनरल कैटगरी में शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि वक्त के साथ उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई है. गौरव ने अपने स्थाई पते में सफदरगंज एन्क्लेव लिखा तो स्कूल का शक पक्का हो गया। डीसीपी मधुर वर्मा ने कहा कि पुलिस गौरव के अलावा इस फर्जीवाड़े रैकेट में शामिल लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रही है

Delhi: #Visuals of Gaurav Goel who faked poverty to admit his son under the economically weaker section (EWS) category at a prominent school in 2013. He was arrested by Delhi police yesterday after a complaint was registered by the school. pic.twitter.com/kyUghgVoVZ