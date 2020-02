संसद तक मार्च निकालने की कोशिश कर रहे जामिया प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज, कई बेहोश

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध में सोमवार को जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से संसद तक मार्च निकाल रहे प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने उनपर लाठीचार्ज किया। इसके पहले प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच मार्च निकालने को लेकर लगभग एक घंटे तक गतिरोध बना रहा। पुलिस ने अंत में जामिया मिलिया इस्लामिया से कुछ ही दूरी पर स्थित होली फैमिली अस्पताल के पास प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए उनपर लाठीचार्ज किया।

Delhi: Protest by Jamia Coordination Committee continues near Holy Family Hospital. They had called a protest march against CAA,NRC&NPR, from Jamia to Parliament, but were stopped by security forces near the Hospital in Okhla.Police is requesting them to return to Gate 7 of Jamia pic.twitter.com/zRwYR0bjCe