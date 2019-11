पुलिस-वकील मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस भेजा

तीस हजारी कोर्ट में दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच हुए बवाल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सभी बार एसोसिएशंस समेत बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ देहली को भी नोटिस भेजा है।

पुलिस की शिकायत पर जरी किया गया नोटिस

यह नोटिस दिल्ली पुलिस की ओर से की गई शिकायत पर जारी किया गया है। साथ ही अदालत ने तीस हजारी कोर्ट में वकीलों के उग्र होने पर फायर करने वाले दो पुलिसकर्मियों पर कोई भी कार्रवाई करने पर भी प्र्रतिबंध लगा दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक दोनों पुलिसकर्मियों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। मामले की सुनवाई 23 दिसंबर को होगी।

Delhi High Court has also issued notice to All bar associations of Delhi District courts, DHCBA, Bar Council of Delhi, Bar Council of India on the application of Delhi police application. Next date of hearing is 23rd December. https://t.co/pQedLhQRZI