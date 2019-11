दिल्ली में पिछले 5 साल से प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की बढ़ती समस्या लोगों के जी का जंजाल बन चुकी हैं। इसी के साथ दिल्ली सरकार भी प्रदूषण को लेकर जो कदम उठा रही है वो नाकाफी साबित हो रहे हैं।

राजधानी में पिछले पांच साल से प्रदूषण की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। साल 2015 के बाद से दीपावली के पहले और बाद एक हफ्ते में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर या बेहद गंभीर की श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया है।



राज्य सरकार ने दिल्ली में इस बार दिवाली पर पांच साल में सबसे कम प्रदूषण का दावा किया था। लेकिन हालात में ज्यादा सुधार नहीं दिखा। साल 2015 में राजधानी में दिवाली के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 से 400 के आसपास रहा।



जो कि इस बार 28 अक्तूबर को 368 था। इसके बाद लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी देखने को मिली। यहीं वजह है कि इस दफा एयर क्वालिटी इंडेक्स 500-600 तक पहुंच गया।





Delhi: Bawana at 492, ITO crossing at 487 and Ashok Vihar at 482 on Air Quality Index. All three in 'Severe' category. #DelhiAirQuality (file pic) pic.twitter.com/F0kAfkDdKg

सीपीसीबी के आंकड़ो के मुताबिक इस साल दिवाली के दिन दिल्ली में प्रदूषण का स्तर साल 2016, 2017 और 2018 के मुकाबले 17.3%, 8.6% और 5.6 प्रतिशत तक कम रिकॉर्ड किया गया।



इन आंकड़ो से साफ पता चलता है कि दीपावली के ठीक बाद प्रदूषण के स्तर में साल दर साल बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कई इलाकों में तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 के खतरनाक स्तर को भी पार कर गया।



इससे इस बात की साफ पुष्टि हो जाती है कि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार के तमाम इंतेजाम असफल साबित हुए है। इसलिए दिल्ली सरकार को चौतरफा आलोचना भी झेलनी पड़ती है।



इसी का नतीजा है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का ठीकरा केजरीवाल सरकार अपने पड़ोसी राज्यों पर थोपती आई हैं। इससे पहले दिल्ली सरकार बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताते हुए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का वेतन काटने की चेतावनी भी दे चुकी है।





Noida: Major pollutants PM 2.5 at 486 and PM 10 at 459 both in 'severe' category in Sector-62, according to the National Air Quality Index (NAQI) data. Sector-125, Sector-1 and Sector-116 also in 'severe' category. pic.twitter.com/6tOPyjarMP