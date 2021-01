पूनावाला ने लोगों का शुक्रिया अदा किया, कहा- कोविशील्ड टीकों के निर्माण पर कोई असर नहीं हुआ

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की निर्माणधीन इमारत में गुरुवार को आग लग गई। इस दौरान कंपनी के सीईओ और मालिक अदार पूनावाला ने लोगों का उनकी चिंताओं और प्रार्थनाओं के लिए शुक्रिया व्यक्त किया है। गौरतलब है कि विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के एक प्लांट में गुरुवार को दोपहर भीषण आग लगने की घटना सामने आई।

I'd like to reassure all govts & public that there would be no loss of #COVISHIELD production due to multiple production buildings that I'd kept in reserve to deal with such contingencies at Serum Institute of India. Thank you very much Pune Police and Fire Dept: Adar Poonawalla https://t.co/n8vvvuD7uY