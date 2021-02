इस्लाम के बाद Rihanna ने किया हिंदू धर्म का अपमान, लोगों ने कहा सबक सिखाना जरूरी, जानिए पूरा मामला

नई दिल्ली। इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना (Rihanna) किसान आंदोलन (Farmers Protest) को समर्थन देने वाले ट्वीट के बाद से भारत में चर्चा का विषय बनी हुईं हैं। चारों तरफ लोग उनकी ही बात कर रह रहे हैं। इनसब के बीच एक बार फिर रिहाना खबरों में आ गई । हालांकि इस बार वो अपनी एक तस्वीर की वजह से लाइमलाइट में हैं।

when @PopcaanMusic said “me nuh wan ya wear no lingerie tonight fa me girl” @SavageXFenty pic.twitter.com/bnrtCZT7FB — Rihanna (@rihanna) February 15, 2021

दरअसल, रिहाना ने लॉन्जरी ब्रांड के लिए फोटोशूट कराया है. इस फोटोशूट में वो टॉपलेस हैं लेकिन उन्होंने अपने गले में भगवान गणेश के पेंडेंट वाली एक माला पहन रखी है। उनकी इस तस्वीर को लेकर कई लोग उन्हें भला बुरा कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर रिहाना के फैशन सेंस की आलोचना की जा रही है।

is everyone going to ignore the necklace or...?

like you know that is Ganesha right? you know Hinduism is not an aesthetic right? — ana ✨ (@venustalgia) February 15, 2021

Super offensive wearing Ganesha like that. My first god, a holy sentiment to millions of people celebrating Ganesh Chaturthi every year. Sorry RiRi, you disappointed me and others. — daakkuuu (@Presenjeet26) February 15, 2021

This is so disrespectful Riri.

My Religion ain't your aesthetic! — 🅱️humi jas (@aigirinand1) February 15, 2021

रिहाना की तस्वीर पर भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने भी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा, 'मैंने देखा नहीं है पर भारत में सनातन धर्म बहुत ही सहिष्णु है। बहुत ही धैर्यवान है, जिसका नाजायज फायदा फिल्म बनाने वाले, एडवर्टाइजमेंट करने वाले, टुकड़े- टुकड़े गैंग वाले जिनको जो मन होता है वो हमारी देवी देवताओं को लेकर कटाक्ष कर जाते हैं।

उन्होंने आगे लिखा, ‘लेकिन कभी कोई दूसरे धर्म का कोई स्केच कर देता है तो पूरी दुनिया में तहलका मच जाता है. ये हमारे धैर्य की परीक्षा है हमारे यहां धैर्य भी है अति सर्वत्र वर्जित। अब परीक्षा धैर्य की नहीं लेना चाहिए क्योंकि अति सर्वत्र वर्जित होता है।'

बता दें रिहाना का नाम अक्सर विवादों में आता रहता है। इससे पहले उन्होंने अपने लॉन्जरी कलेक्शन के पर्‌चार के लिए इस्लाम की हदीस का इस्तेमाल किया था। हदीस को एक लॉन्जरी फैशन शो में इस्तेमाल होने के बाद दुनियाभर के लोगों ने उन्हें जमकर खरीखोटी सुनाया था। मामला इतना बढ़ गया था कि रिहाना को इसे लिए माफी भी मांगनी पड़ी थी।