आंध्र में भारी निवेश को तैयार है 'पोस्को', आज CM से मिले कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर

नई दिल्ली। दक्षिण कोरियाई इस्पात निर्माता 'पोस्को' के मैनेजिंग डायरेक्टर संग लाई चुन और चीफ फायनांसिंग ऑफिसर गू यंग ने आज अमरावती कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी से में मुलाकात की।

इस दौरान कंपनी पोस्को राज्य में निवेश करने की बात भी कहा। कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि आंध्र प्रदेश में उनकी कंपनी बड़े स्तर पर अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए तैयार है, जिसकी पूरी योजना भी बना ली गई है।

