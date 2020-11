Prakash Javadekar ने प्रदूषण रोकने के लिए अलग आयोग की घोषणा की, एमएम कुट्टी करेंगे नेतृत्व

नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में जानलेवा प्रदूषण के स्तर को देखते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शुक्रवार को अलग से आयोग की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसका मकसद वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कारगर और स्थायी उपाय विकसित करना है।

To combat air pollution, we have established a commission which will be led by the former chief secretary of Delhi, MM Kutty. It will start the work soon and work with neighbouring states to reduce air pollution in north India: Union Environment Minister Prakash Javadekar pic.twitter.com/Qos40ydWyt