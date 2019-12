स्पेशल मोबाइल ऐप के जरिये अप्रैल-सितंबर 2020 तक होगी जनगणना

नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) पर मोहर लगा दी। अब NPR को अपडेट किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए 8500 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। सरकार आगामी अप्रैल 2020 से NPR अपडेट की प्रक्रिया शुरू करेगी।

कैबिनेट बैठक के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 2021 जनगणना के आयोजन और NPR को अपडेट करने की मंजूरी दे दी है। NPR अपडेट का कार्य स्व-घोषणा के जरिये किया जाएगा और इसके लिए किसी दस्तावेज, बायोमैट्रिक या अन्य चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी।

Cabinet has approved expenditure of Rs. 8,754.23 crore for the exercise of Census of India 2021 and Rs. 3,941.35 crore for updation of national population register (NPR) https://t.co/9ZAKlJIovx