भाजपा संवैधानिक रूप से राम मंदिर बनाने के पक्ष में, कांग्रेस इसपर कर रही सियासत- प्रकाश जावड़ेकर

नई दिल्ली: राम मंदिर मुद्दे पर एक बार फिर सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भाजपा राम मंदिर बनाने के पक्ष में है। सरकार चाहती है की न्यासा को जमीन मिले। इसलिए सरकार ने कोर्ट से इजाजत मांगी है। प्रकार जावड़ेकर ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि संवैधानिक बेंच ने ही यह कहा था कि सरकार को निर्णय करना है कि जो बाकी जमीन है उसका क्या किया जाए। ऐसे में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से यथास्थिति के आदेश को बदलने की अपील की है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर गैरविवादित 2.67 एकड़ भूमि को हिंदू पक्षकारों खासतौर से राम जन्मभूमि न्यास को सौंपने की अपील की है।

P Javadekar ,BJP: BJP always maintained Ram temple be built on Ram janmabhoomi.Whatever legal measure is required,BJP will try for that. PM had clarified that ppl want temple but matter is sub-judice&measures will be taken accordingly. Today's application is also a legal decision. pic.twitter.com/pCC6fCsluE

सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

देश की सुप्रीम अदालत यानि सुप्रीम कोर्ट में है। इस मुद्दे पर 29 जनवरी को सुनवाई होनी थी। लेकिन जस्टिस एस ए बोबड़े के उपलब्ध नहीं होने से सुनवाई टल गई।

'कांग्रेस तो राम को मानती ही नहीं है'

मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंदिर निर्माण को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा। जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर अलग-अलग बयानबाजी करती है। कांग्रेस हमेशा ही राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को रोकने की कोशिश करती रही है। यहां तक कि वे तो राम को मानते ही नहीं हैं। जावड़ेकर ने राम मंदिर पर कपिल सिब्बल के बयान का हवाला देते हुए कहा कि इनकी पार्टी के नेता कहते हैं कि इस 2019 के बाद इन मुद्दों पर चर्चा हो। इससे साफ है कि भगवान राम में इनका भरोसा नहीं है। जावड़ेकर ने राम सेतु पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हलफनामा देकर काल्पनिक बताया था।

P Javadekar on #RamTemple: Congress always tries to block the process.Kapil Sibal's argument of allotting a date for hearing in the matter only after July'19 is evident to that.They don't believe in Ram.Affidavit submitted by the then Congress govt on Ram Setu called it imaginary pic.twitter.com/yj3PuUqQ2w