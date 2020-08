Pranab Mukharjee की सेहत को लेकर आया बड़ा अपडेट, फेफड़ों के संक्रमण के चलते Septic Shock में पूर्व राष्ट्रपति

नई दिल्ली। देश के पूर्व राष्ट्रपति ( Former President ) प्रणब मुखर्जी ( Pranab Mukharjee ) की सेहत को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल दिल्ली के आर्मी अस्पताल ( Delhi Army Hospital ) में भर्ती प्रणब मुखर्जी की सेहत में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है। पूर्व राष्ट्रपति अब भी आईसीयू ( ICU ) में डीप कोमा में ही हैं। दिल्ली कैंट स्थित आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल के डॉक्टरों ने बड़ी अपडेट दी है। दरअसल फेफड़ों के संक्रमण ( Lung Infection ) से जूझ रहे प्रणब मुखर्जी फिलहाल सेप्टिक शॉक ( Septic Shock ) में है।

पूर्व राष्ट्रपति को अस्पताल में भर्ती हुए 20 दिन से अधिक का वक्त बीत चुका है, लेकिन उनकी सेहत में सुधार देखने को नहीं मिल रहा है।

There is a decline in the medical condition of Former President Pranab Mukherjee since yesterday. He is in septic shock due to his lung infection & is being managed by a team of specialists. He continues to be in deep coma & on ventilator support: Army Hospital (R&R), Delhi Cantt pic.twitter.com/wRlCCT0s6v