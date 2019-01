भारत रत्न की घोषणा पर पहली बार बोले प्रणब दा, मुझे मेरे महान देश से ज्यादा दिया है

नई दिल्ली। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के लिए खुद के नाम की घोषणा होने पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने देश का आभार जताते हुए कहा कि मैं इस देश को उतना नहीं दे पाया जितना इस महान देश के लोगों से मुझे मिला है।

प्रणब दा ने ट्विटर पर लिखा कि मैं भारत की जनता के प्रति विनम्रता और कृतज्ञता की भावना के साथ इस सम्मान को ग्रहण करता हूं। मैंने हमेशा कहा है और फिर कह रहा हूं कि मुझे अपने महान देश के लोगों से उतना मिला है जितना मैंने दिया भी नहीं है।

It is with a deep sense of humility and gratitude to the people of India that I accept this great honour #BharatRatna bestowed upon me. I have always said and I repeat, that I have got more from the people of our great country than I have given to them.#CitizenMukherjee