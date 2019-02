मानहानि मामले पर प्रशांत भूषण की मुश्किलें बढ़ी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- तीन हफ्तों में दें जवाब

नई दिल्ली। सीबीआई के दो बड़े अफसरों की लड़ाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करना वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत को महंगा पड़ गया है। दरअसल एम. नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक बनाए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियुक्ति को बरकरार रखते हुए यह आदेश दिया था कि नागेश्वर राव कोई भी नीतिगत फैसला नहीं ले पाएंगे। कोर्ट के इस फैसले पर प्रशांत भूषण ने ट्वीट करते हुए अपनी नाराजगी जताई थी और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सही नहीं है। इस पर अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल तथा केंद्र सरकार ने अवमानना की याचिका दायर की। अब अदालत ने इस पर सुनवाई करते हुए प्रशांत भूषण से जवाब मांगा है। कोर्ट ने भूषण को जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया गया है।

Supreme Court issues notice to advocate prashant bhushan on contempt plea filed by Attorney General KK Venugopal and Centre that Bhushan in his tweets said that AG Venugopal 'wilfully&deliberately' made false statement in a case pending in court. Next date of hearing is March 7.