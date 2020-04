PK ने पूछा लॉकाडउन-2 हुआ फेल तो क्या सरकार के पास है प्लान-B

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( coronavirus in india )के बढ़ते खतरे के बीच पीएम मोदी ( pm modi ) ने लॉकडाउन ( Lock down ) की अवधि 3 मई तक के लिए बढ़ा दी है। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार की रणनीति को बारे में कुछ बातें साफ की।

इस बीच मोदी सरकार ( Modi Govt )की योजनाओं और तैयारियों को लेकर चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ( Prashant Kishore ) ने सवाल खड़ा किया है। प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने मंगलवार को किए एक ट्ववीट में केंद्र सरकार से सवाल पूछा है कि अगर प्रतिबंध का विस्तार अप्रभावी साबित होता है, तो क्या सरकार के पास कोई दूसरी योजना है।

सैनिटाइज टनल पर उठे सवाल, कई राज्यों ने इस्तेमाल पर लगाई रोक

It’s pointless to endlessly debate the rationale & modalities of the #lockdown2



The REAL question however is what happens if we don’t get the desired result even by staying the course on our chosen path till 3rd May?



Do we have an alternate plan or the will to course correct?