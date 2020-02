चुनावी नतीजों पर प्रशांत किशोर ने कहा शुक्रिया दिल्ली, भारत की आत्मा' को बचा लिया

नई दिल्ली। प्रशांत किशोर ( Prashant Kishor ) ने दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम में आम आदमी पार्टी ( AAP ) को मिल रही बढ़त के बाद ट्वीट कर दिल्ली की जनता का आभार जताया है। प्रशांत किशोर ने ट्वीट ( Tweet ) करते हुए लिखा है, "भारत की आत्मा की रक्षा के लिए खड़े होने के लिए दिल्ली ( Delhi ) का धन्यवाद।

29 जनवरी के बाद प्रशांत किशोर का यह पहला ट्वीट है। आज से पहले उन्होंने 29 जनवरी को उनका आखिरी ट्वीट था, अपने इस ट्वीट में प्रशांत किशोर ने जदयू ( JDU ) से निकाले जाने पर बिहार ( Bihar ) के सीएम ( CM ) नीतीश कुमार ( Nitish Kumar ) को शुक्रिया कहा था। जिसके बाद से उनका ट्वीट अकांउट से कोई अन्य ट्वीट नहीं किया गया।

प्रशांत किशोर की कंपनी I-PAC ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए काम किया है। चुनाव प्रचार के बीच ही प्रशांत किशोर को उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने पार्टी विरोधी बयानों का हवाला देते हुए पार्टी से निकाल दिया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ( Nitish Kumar ) से प्रशांत किशोर के वैचारिक मतभेद सबके सामने आए थे।

Thank you Delhi for standing up to protect the soul of India!