जानिए, कब खुलेंगे स्कूल, तैयारियां हुई पूरी, शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, बच्चों को 9 माह तक मिलेगा सैनिटाइजर व मास्क

नई दिल्ली. कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus in India) और लॉकडाउन (Lockdown in india) के बीच देश के करोड़ों स्टूडेंट्स, अभिबावक और शिक्षकों के मन में ये बात सता रही है कि स्कूलों का संचालन कैसे किया जाएगा? स्कूल (When Will school open) कब से खोले जाएंगे? इसे लेकर कई कयास भी लगाए जा रहे हैं। कुछ राज्यों ने जुलाई से स्कूल खोलने की तैयारी भी कर ली। चर्चा होने लगी कि जुलाई से अधिकांश स्कूल खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही झारखंड में कोरोना वायरस (Coronavirus Outbreak) महामारी से बचाव के उपाय के साथ स्कूल खोलने के लिए होने वाली आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जा रहा है।

प्रस्ताव हुआ तैयार

स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने लॉकडाउन के बाद स्कूल खोलने को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना से बचाव के उपायों के साथ स्कूल खोलने के लिए होने वाली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है।

सात जुलाई को होगी बैठक

इसके लिए शिक्षा विभाग ने सीएसआर के तहत मदद लेने की तैयारी की है। शिक्षा विभाग द्वारा इसके लिए कंपनियों व बैंकों को पत्र लिखा गया है। सात जुलाई को संबंधित कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी।

दिया जाएगा सैनिटाइजर व मास्क

शिक्षा विभाग ने राज्य के 35447 सरकारी विद्यालयों में पढ़नेवाले 47,95,807 विद्यार्थियों को थ्री लेयर वाला दो-दो वॉशेबल मास्क देने का प्रस्ताव तैयार किया है। फिलहाल बच्चों को प्रतिदिन 20 एमएल के हिसाब से अगले नौ माह तक सैनिटाइजर भी दिया जायेगा। स्कूलों में हाथ धोने की पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी। स्कूल में 50 विद्यार्थी पर चार साबुन या हैंडवॉश प्रति सप्ताह दिया जायेगा। वहीं स्कूलों को भी सैनिटाइजेशन के लिए कमरा के हिसाब से सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जायेगा।

इन कंपनियों से मदद का प्रस्ताव

स्कूलों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए सीएसआर के तहत मदद लेने का प्रस्ताव तैयार किया गया है़। विभाग की आेर से सीसीएल, इसीएल, बीसीसीएल, बोकारो स्टील, मेकन लिमिटेड, जिंदल पावर व स्टील, डीवीसी, टाटा स्टील, हिंडाल्को, अडाणी फाउंडेशन लिमिटेड, अभिजीत ग्रुप, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा प्राधिकरण, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, मोंगिया स्टील, रूगंटा माइंस लिमिटेड, एसीसी लिमिटेड, श्री सीमेंट, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम के प्रतिनिधि को पत्र लिखा गया है।



कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में पिछले 24 घंटे में 61 नये कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है. इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2815 हो गयी है। राज्यभर में अब तक 2045 मरीज कोरोना की जंग जीत चुके हैं। एक और संक्रमित मरीज की मौत हो गयी है। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या 20 हो गयी है।