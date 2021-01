कोरोना वैक्सीन: देशभर में दूसरे ड्राई रन की तैयारी, दिल्ली पहुंची कोविशील्ड की पहली खेप

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना टीकाकरण (Covid-19 Vaccination) की तैयारियों के बीच शुक्रवार को देश भर दूसरा ड्राई रन (Dry run) किया जाना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन व्यक्तिगत रूप से ड्राई रन की समीक्षा करने चेन्नई पहुंचे हैं। कल पूरे देश में 33 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में देशव्यापी ड्राई रन चलाया जा रहा है।

Union Health Minister Dr Harsh Vardhan arrives in Chennai to personally review the dry run for administering #COVID19 vaccine in Tamil Nadu.



A nationwide dry run is being conducted across 33 states & UTs tomorrow. pic.twitter.com/ZwbiXzbrth