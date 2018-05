नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बधाई दी। कोविंद ने ट्वीट कर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर भारत और दुनियाभर की महिलाओं को बधाई। महिलाएं समाज का मुख्य आधार हैं, अपने परिवारों और देश के लिए प्रेरणा है। आइए एक ऐसे भविष्य के लिए काम करें, जहां हर महिला के पास सपने देखने और उन्हें पूरा करने का अधिकार हो।

On International Women's Day greetings to women in India and across our planet. Women are the sheet-anchor of society, an inspiration for their families and for our nation. Let us work to a future where every woman has the right to dream, and to fulfil her dream #PresidentKovind