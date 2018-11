राष्ट्रपति कोविंद और पीएम मोदी ने देशवासियों को दी दीपावली की बधाई, शांति एवं समृद्धि की कामना

नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दिवाली के मौके पर देशवासियों को बधाई दी। राष्ट्रपति ने एक ट्वीट में कहा कि दिवाली का त्योहार सभी देशवासियों के लिए सुख और समृद्धि लाए। मेरी कामना है कि दीपों का यह पर्व हमारे देश के प्रत्येक घर और परिवार को और समूचे विश्व को आलोकित कर दे। नायडू ने श्रृंखलाबद्ध ट्वीट में कहा कि दिवाली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है।

Happy #Diwali! May this festival bring happiness, good health and prosperity in everyone’s lives. May the power of good and brightness always prevail!: Prime Minister Narendra Modi. (File pic) pic.twitter.com/Hc9LYRjB7R