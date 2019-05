नई दिल्‍ली। देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जान की बाजी लगाने वाले वीर सपूतों को आज राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्‍मानित किया। उन्‍होंने सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्‍मानित किया वहीं सेना के सिपाही ब्रह्म पाल सिंह, सीआरपीएफ के जवान राजेंद्र नैन और रवींद्र बब्बन धनवाड़े को मरणोपरांत कीर्ति चक्र प्रदान किया। इसके अलावा उन्‍होंने सेना और सीआरपीएफ के 12 अधिकारी और एक जवान को शौर्य चक्र से सम्‍मानित किया।

मेजर को मरणोपरांत कीर्ति चक्र

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास तीन आतंकवादियों को मार गिराने वाले 20 जाट रेजिमेंट के मेजर तुषार गाबा को भी राष्‍ट्रपति ने कीर्ति चक्र से सम्‍मानित किया। पिछले साल 23 मई को मेजर गाबा ने 8 आतंकियों को कुपवाड़ा बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश करते समय घात लगाकर पकड़ने की योजना बनाई थी। इस दौरान दोनों तरफ से लगातार फायरिंग के बीच मेजर तुषार ने तीन आतंकियों को मार गिराया था।

