नई दिल्ली। नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली का आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में स्वागत किया गया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली का शनिवार को राष्ट्रपति भवन में राजकीय स्वागत किया गया। यहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद ओली ने राष्ट्रपति राम नाथ ? कोविंद से मुलाकात की।

पीएम बनने के बाद पहला विदेश दौरा

शनिवार को नेपाली पीएम ओली और पीएम मोदी की मुलाकात होगी और दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर वार्ता भी होगी। ओली भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर शुक्रवार को यहां पहुंचे। नेपाल के प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद यह उनका पहला विदेश दौरा है।

#PresidentKovind receives Prime Minister K. P. Sharma Oli of Nepal at Rashtrapati Bhavan this morning, praises his contribution to India-Nepal partnership; Mr Oli is staying at Rashtrapati Bhavan during his visit to India pic.twitter.com/0fksh5tQMs