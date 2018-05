नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के सियाचिन का दौरा करने वाले हैं। यहां वो इंडियन आर्मी के एक बेस कैंप का दौरा करेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सेना के जवानों से भी मुलाकात करेंगे। रामनाथ कोविंद का ये दौरा ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद कोई राष्ट्रपति सियाचिन का दौरा करने जा रहा है। इससे पहले भारत के पूर्व और दिवंगत राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने साल 2004 में सियाचिन का दौरा किया था।

सियाचिन में जवानों का हौंसला बढ़ाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद

जानकारी के मुताबिक, रामनाथ कोविंद अपने दौरे के दौरान कुमार पोस्ट भी जाएंगे। जाहिर है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सियाचिन जाने से जवानों का उत्साह बढ़ेगा। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले साल नवंबर में राष्ट्रपति कोविंद ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा पर भारतीय जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए दौरा किया था। रामनाथ कोविंद के इस दौरे को लेकर चीन के होश फाख्ता हो गए थे और उसने इसको लेकर कड़ा ऐतराज जताया था। तब चीन ने कहा था कि भारत को ऐसे समय में सीमा विवाद को ‘जटिल बनाने’ से बचना चाहिए जब दोपक्षीय रिश्ते ‘निर्णायक क्षण’ में हों।

रामनाथ कोविंद की अरुणाचल प्रदेश यात्रा के बारे में पूछे जाने पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ल्यू कांग ने मीडिया से कहा था, ‘चीनी सरकार ने कभी भी तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को स्वीकार नहीं किया और सीमा मुद्दे पर हमारी स्थिति दृढ़ और स्पष्ट है।’

दुनिया का सबसे बड़ा युद्धक्षेत्र है सियाचिन

आपको बता दें कि सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्धक्षेत्र है, जहां जवानों को दुश्मन के साथ-साथ मौसम से भी जूझना पड़ता है। सियाचिन ग्लेशियर भारत-पाकिस्तान सीमा पर हिमालय क्षेत्र में स्थित है। सियाचिन में खराब मौसम की वजह से आए दिन जवान अपनी जान गंवा देते हैं। सियाचिन की ऊंचाई 22,000 फीट है (विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 29,000 फीट है) और तापमान न्यूनतम से 45 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है।

#TopStory: President Ram Nath Kovind to visit the Siachen base camp in #JammuAndKashmir today and interact with the soldiers posted there. He will be the first president to visit the camp since the visit of former President APJ Abdul Kalam in 2004. (file pic) pic.twitter.com/VPbOAUbICU