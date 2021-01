पोलियो ड्रॉप पिलाकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया

नई दिल्ली। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए देशभर टीकाकरण अभियान जारी है। इस बीच देश में 31 जनवरी से राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान भी शुरू होने जा रहा है। दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में पांच साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर आज 2021 के लिए पल्स पोलियो कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

Delhi: President Ram Nath Kovind launched the Pulse Polio Programme for 2021 today by administering polio drops to children less than five years of age at the Rashtrapati Bhawan.



Union Health Minister Dr Harsh Vardhan and MoS Ashwini Kumar Choubey were also present. pic.twitter.com/qtQrFO9ZMt