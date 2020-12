New Year 2021: राष्ट्रपति कोविंद, उप राष्ट्रपति नायडू ने नव वर्ष पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं

नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ( President Ram Nath Kovind ) और उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ( Vice President M Venkaiah Naidu ) ने, कोविड-19 महामारी के बीच इस कठिन समय में सभी से एकजुट होकर आगे बढ़ने की अपील करते हुए, नए साल 2021 ( New Year 2021 )की शुभकामनाएं दी हैं। एक संदेश में, राष्ट्रपति ने कहा, नए साल के अवसर पर, मैं भारत और विदेशों में रह रहे सभी साथी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नव वर्ष एक नई शुरूआत करने का अवसर प्रदान करता है और व्यक्तिगत और सामूहिक विकास के लिए हमारे संकल्प पर जोर देता है। कोविड-19 स्थिति से पैदा होने वाला यह कठिन समय हम सभी के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने का है। विविधता में एकता के हमारे विश्वास और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करें।

President #RamNathKovind extends his greetings to all fellow citizens on the eve of #NewYear2021 . In a message, President said, “On the occasion of #NewYear , I extend my heartiest greetings and best wishes to all our fellow citizens living in India and abroad. #HappyNewYear2021 pic.twitter.com/sSRpmVsKd6

सभी सुरक्षित और स्वस्थ रहें

नव वर्ष 2021 की पूर्व संध्या पर, हम शांति और सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रेम, करुणा और बिना पूर्वाग्रह की भावना से प्रेरित समावेशी समाज बनाने की दिशा में एक साथ काम करें। आप सभी सुरक्षित और स्वस्थ रहें, और राष्ट्र की प्रगति के सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें। उपराष्ट्रपति नायडू ने कहा आइए हम 2021 का नए उत्साह और सकारात्मकता के साथ स्वागत करें। उपराष्ट्रपति ने कहा, हम उम्मीद करते है कि हम धैर्य, आत्मविश्वास और एकजुटता के साथ चुनौतियों का सामना करेंगे। पिछले वर्ष की तुलना में अधिक स्वस्थ, खुशहाल और सामंजस्यपूर्ण विश्व में 2021 की शुरूआत करें। नायडू ने कहा, मैं अपने सभी नागरिकों को नए साल की शुभकामनाएं देता हूं।

Vice President @MVenkaiahNaidu wishes people on the eve of the New Year-2021; Vice President says- “I convey my warm greetings and best wishes to all our citizens as we step into the #NewYear2021. #NewYear is an occasion we all look forward to. pic.twitter.com/KMXlRn7YT1