राष्ट्रपति कोविंद बोले-दिल्ली सहित कई शहरों की वायु गुणवत्ता बेहद खराब

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को कहा कि यह साल का एक ऐसा समय है, जब राजधानी दिल्ली सहित कई शहरों की वायु गुणवत्ता बेहद खराब हो चुकी है। हम सब एक ऐसी चुनौती का सामना कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं रही। बता दें कि रामनाथ कोविंद ने यह बातें राष्ट्रपति भवन में आयोजित आईआईटी, एनआईटी और आईआईएसटी के निदेशकों के सम्मेलन में कही।

कोविंद ने कहा, 'कई वैज्ञानिकों और भविष्यवक्ताओं ने दुनिया का अंत होने (डूम्स डे) की बात कही है। हमारे शहरों में आजकल धुंध और कम परिदृष्य जैसी स्थितियों को देखकर यह डर सताने लगा है कि भविष्य के लिए कही यह बात कहीं अभी ही सच नहीं हो जाए।'

महाराष्ट्रः कांग्रेस के 41 विधायकों ने आलाकमान को किया आगाह, जल्द दें समर्थन नहीं तो होगा नुकसान

उन्होंने विश्वास जताया कि आईआईटी और एनआईटी जैसे संस्थान अपनी विभिन्न विशेषज्ञताओं के माध्यम से साझा भविष्य के लिए छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को ज्यादा संवेदनशील और जागरूक बनाने के लिए काम करेंगे।

राष्ट्रपति ने कहा कि कारोबारी सुगमता सूचकांक में भारत की स्थिति बेहतर बनाने के लिए सरकार की ओर से किए गए केंद्रित प्रयास किए हैं। अब इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए जीवन सहज बनाना है।

President Kovind hosts a conference of Directors of IITs, NITs and IIEST at Rashtrapati Bhavan; says the eminent institutions of technology have contributed immensely to the nation-building. https://t.co/JRJvpzChFQ pic.twitter.com/KximbQ78Tk