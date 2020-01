राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बोले- मोदी सरकार ने CAA बनाकर महात्मा गांधी की इच्छा पूरी की

नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को बजट सत्र से पहले दिन संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संसद द्वारा नागरिकता संशोधन कानून ( सीएए ) बनाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इच्छा पूरी की है। राष्ट्रपति ने सीएए का जिक्र करने के साथ यह भी कहा कि इस कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा ने देश को कमजोर करने का काम किया है।

मेरी सरकार का स्पष्ट मत है कि पारस्परिक चर्चा-परिचर्चा तथा वाद-विवाद लोकतंत्र को और सशक्त बनाते हैं, वहीं विरोध के नाम पर किसी भी तरह की हिंसा आैर समाज और देश को कमजोर करती है। उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून की तारीफ करते हुए कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून बनाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इच्छा को पूरा किया गया है।

मैं पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार की निंदा करता हूं। विश्व समुदाय से इसका संज्ञान लेने और इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने का भी आग्रह करता हूं। महात्मा गांधी को याद करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि विभाजन के बाद बदले माहौल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान के हिंदू और सिख, जो वहां नहीं रहना चाहते, वे भारत आ सकते हैं, उन्हें सामान्य जीवन मुहैया कराना भारत सरकार का कर्तव्य है। बापू के इस विचार का समर्थन करते हुए समय-समय पर अनेक राष्ट्रीय नेताओं और राजनीतिक दलों ने भी इसे आगे बढ़ाया। हमारे राष्ट्र निर्माताओं की उस इच्छा का सम्मान करनाए हमारा दायित्व है।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस मुद्दे पर सरकार का दृष्टिकोण रखते हुए कहा कि मेरी सरकार की मंशा साफ है। भारत में आस्था रखने वाले और भारत की नागरिकता लेने के इच्छुक दुनिया के सभी पंथों के व्यक्तियों के लिए जो प्रक्रियाएं पहले थीं, वे आज भी वैसी ही हैं। किसी भी पंथ का व्यक्ति इन प्रक्रियाओं को पूरा करके भारत का नागरिक बन सकता है। शरणार्थियों को नागरिकता देने से किसी क्षेत्र और विशेषकर पूर्वोत्तर पर कोई सांस्कृतिक प्रभाव न पड़े, इसके लिए भी सरकार ने कई प्रावधान किए हैं।

