Pandit Jasraj के निधन से दुखी PM Narendra Modi, ट्विटर पर लिखा भावुक संदेश

नई दिल्ली। भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज ( Music legend & unparalleled classical vocalist Pandit Jasraj )का सोमवार को निधन हो गया। वह 90 साल के थे। परिवारिक सूत्रों के अनुसार पंडित जसराज ( Padma Vibhushan Pandit Jasraj ) ने अमरीका के न्यूजर्सी ( New Jersey ) स्थित एक हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। जसराज ( Padma Vibhushan Pandit Jasraj passes away ) का निधन दिल का दौरा पड़ना से हुआ है। संगीत के इस महान गायक के निधन से पूरे देश में शोक ( Condolence ) की लहर दौड़ गई है।

The unfortunate demise of Pandit Jasraj leaves a deep void in the Indian cultural sphere. Not only were his renditions outstanding, he also made a mark as an exceptional mentor to several other vocalists. Condolences to his family & admirers worldwide: PM Narendra Modi (file pic) pic.twitter.com/JMrgwuVOYr