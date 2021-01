प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जर्मनी चांसलर एंजेला मर्केल से की चर्चा

नई दिल्ली। पीएम मोदी ने बुधवार को जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। पीएम ने इस दौरान यूरोपीय और वैश्विक स्तर पर मजबूत नेतृत्व करने को लेकर चांसलर मर्केल की भूमिका की तारीफ की।

PM held a video-teleconference with German counterpart,Federal Chancellor Angela Merkel today. PM appreciated long-standing role of Chancellor Merkel in providing strong leadership at European&global stage& thanked her for guiding growth of India-Germany Strategic Partnership:PMO pic.twitter.com/D9gI9QURII