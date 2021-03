QUAD Summit: PM मोदी बोले- भारत की नजरों में पूरी दुनिया एक परिवार

नई दिल्ली। अमरीका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया वाले चार देशों के संगठन क्वाड की शिखर बैठक शुक्रवार को वर्चुअल तरीके से की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को लंबे से समय से प्रतिक्षित इस बैठक में हिस्सा लिया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा एजेंडा जलवायु परिवर्तन, कोरोना वैक्सीन और अत्याधुनिक तकनीकि जैसे क्षेत्रों को कवर करते हुए क्वॉड को वैश्चिक भलाई के लिए एक ताकत के रूप में विकसित करना है।

We are launching a new ambitious joint partnership that is going to boost vaccine manufacturing for the global benefit, strengthen vaccinations to benefit the entire Indo-Pacific: US President Joe Biden pic.twitter.com/7qVLGyv3ba