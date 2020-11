बेंगलुरु टेक समिट-2020: प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे उद्घाटन

नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर्नाटक के तीन दिवसीय प्रौद्योगिकी शिखर सम्‍मेलन ‘बेंगलुरु टेक समिट 2020’का उद्घाटन करेंगे।

यह आयोजन 19 से 21 नवंबर तक होना है। इसका आयोजन कर्नाटक सरकार के साथ कर्नाटक इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी, सूचना प्रौद्योगिकी,जैव प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप पर राज्य सरकार के विजन ग्रुप और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स के लिए किया जा रहा है।

Prime Minister Narendra Modi (in file pic) will inaugurate Bengaluru Tech Summit, 2020 on 19th November via video conferencing. The Bengaluru Tech Summit is scheduled from 19th to 21st November 2020: Prime Minister's Office (PMO) pic.twitter.com/y3mmFyPwnW