योगी पर कांग्रेस महासचिव के दिए बयान पर बोलीं केंद्रीय मंत्री, अपना नाम बदलकर 'फिरोज प्रियंका' रख लें

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पर की गई भगवा टिप्पणी के जवाब में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति (Sadhvi Niranjan Jyoti) ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi Vadra) पर निशाना साधा है। ज्योति ने मंगलवार को कहा कि एक फर्जी गांधी भगवा रंग को नहीं समझ सकता और सलाह दी कि उन्हें अपना नाम बदलकर 'फिरोज प्रियंका' रख लेना चाहिए।

मीडिया से बातचीत में ज्योति ने कहा, "प्रियंका गांधी भगवा को नहीं समझ सकतीं क्योंकि वह फर्जी गांधी हैं। उन्हें अपने नाम से गांधी हटा लेना चाहिए और इसे बदलकर फिरोज प्रियंका कर लेना चाहिए। प्रियंका गांधी को आदित्यनाथ से परेशानी है क्योंकि वह उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उन्हें आगे आकर यह साफ करना चाहिए कि क्या वह दंगाइयों के पीछे हैं।"

Priyanka Gandhi should change her name to 'Feroze Priyanka': Sadhvi Niranjan Jyoti



