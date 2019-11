चंद्रयान-2: विक्रम लैंडर की सच्चाई, इसरो चीफ के सिवन ने ऐसे बताई

नई दिल्ली। मिशन चंद्रयान-2 को लेकर कोई न कोई जानकारी सामने आती ही रहती है। शनिवार को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (इसरो) चीफ के सिवन ने आईआईटी दिल्ली के 50वें दीक्षांत समारोह में बातों-बातों में चंद्रयान-2 के विक्रम लैंडर को लेकर उठ रहे सबसे बड़े सवाल का जवाब दे दिया।

बिग ब्रेकिंगः चंद्रयान-2 के विक्रम लैंडर की तस्वीर को लेकर सबसे बड़ा खुलासा... इस दिन आएगी खुशखबरी.. सब हो

दरअसल, के सिवन ने आईआईटी दिल्ली में शनिवार को कहा कि इसरो चंद्रमा पर लैंडिंग का एक और प्रयास करेगा। इसरो इस बात के प्रदर्शन को लेकर दृढ़निश्चय है कि वो चंद्रमा पर 'सॉफ्ट लैंडिंग' कर सकता है। इसके लिए इसरो वह कार्य योजना बनाने में लगा है कि कैसे चंद्रमा पर लैंडिंग का प्रयास किया जाए।

अभी-अभीः चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने खींची चंद्रमा की तस्वीर, यह है इनकी सच्चाई, जानकर रह जाएंगे...

Chief Guest Dr K. Sivan, Chairman, ISRO @isro addressed the #50th Annual #Convocation of IIT Delhi https://t.co/F9QSnHR0tK

उन्होंने आगे कहा कि इसरो ने विक्रम के चंद्रमा पर लैंडिंग के प्रयास को लेकर काफी मात्रा में आंकड़े (डाटा) जुटा लिए हैं ताकि चीजों को सही ढंग से किया जा सके।

#बिग ब्रेकिंगः चंद्रयान-2 का सबसे बड़ा खुलासा.. चंद्रमा को लेकर दूर कर दी यह... वैज्ञानिक भी रह गए...

सिवन ने आगे कहा, "चीजों को बिल्कुल सही करने के लिए काफी अहम डाटा उपलब्ध है। मैं यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि चीजों को सही करने के लिए इसरो अपना पूरा अनुभव, ज्ञान और तकनीकी कौशल लगा देगा और निकट भविष्य में सॉफ्ट लैंडिंग करके दिखाएगा।"

बड़ी खबरः इसरो चीफ के सामने इस दिग्गज का खुलासा, विक्रम से संपर्क करने में यह सिस्टम बना परेशानी

#50thConvocation: IIT Delhi and ISRO @isro sign MoU to jointly set up ISRO Space Technology Cell at IIT Delhi pic.twitter.com/pDqvYJzERW