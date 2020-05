7 मई से विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाना होगा शुरू, नौसेना से भी ली जाएगी मदद

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( CoronaVirus ) प्रकोप के चलते अचानक लगाए गए लॉकडाउन ( Lockdown ) में कई मजदूर, व्यापारी और छात्रों समेत कई लोग अपने घर से दूर फंस गए थे। अब धीरे-धीरे करके उनकी घर वापसी शुरू हुई है। छात्रों और मजदूरों को दूसरे राज्य से उनके घर भेजना शुरू करने के बाद अब सरकार विदेशों में फंसे भारतीयों की वतन वापसी करने को तैयार है। गृह मंत्रालय ( Home Ministry ) के मुताबिक, 7 मई से सरकार चरणबद्ध तरीके से यह प्रक्रिया शुरू करेगी।

नौसेना के जहाजों का होगा इस्तेमाल

गृह मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया,' इस हफ्ते विदेश में फंसे लोगों को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन, जिनके अंदर कोरोना संक्रमण के लक्षण नहीं हैं, सिर्फ वही इसका लाभ उठा सकता है। सरकार इन यात्रियों को विमान और पोत उपलब्ध कराएगी। हालांकि, इसका खर्च उन्हें खुद ही उठाना होगा।' मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि जिनको बहुत आवश्यक है, उन्हें ही स्वदेश लौटने की इजाजत दी जाएगी। इनकी यात्रा के लिए विमान और नौसेना के जहाज इस्तेमाल किए जाएंगे।

Govt of India will be facilitating the return of Indian nationals stranded abroad on compelling grounds in a phased manner. The travel would be arranged by aircraft and naval ships. The Standard Operating Protocol (SOP) has been prepared in this regard: Government of India

