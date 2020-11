अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के नाम पर रखने का प्रस्ताव

नई दिल्‍ली। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा, अयोध्या रखने का प्रस्ताव रखा है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इसका प्रस्ताव रखा गया है।

Uttar Pradesh Cabinet clears proposal to rename the Ayodhya airport as Maryada Purushottam Sri Ram Airport, Ayodhya.