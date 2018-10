सबरीमला मंदिर मामलाः टाउन हॉल के बाहर मंदिर बचाने के लिए जमकर प्रदर्शन

नई दिल्ली। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के खिलाफ मंदिर के बाहर विरोध प्रदर्शन को लेकर केरल पुलिस की गिरफ्तारियों का दौर जारी है। पुलिस अब तक 2000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। शनिवार को एक बार फिर बेंगलूरु में टाउन हॉल के बाहर ऑल इंडिया सबरीमला रक्षा केंद्र समिति के सदस्यों ने जमकर प्रदर्शन किया। हाथ में तख्तियां लिए सभी प्रदर्शनकारी सबरीमला बचाने के लिए नारे लगा रहे थे।

बड़ा हादसाः हाई वोल्टेज तारों ने ले ली एक साथ 7 हाथियों की जान, मौके पर पहुंचा वन विभाग

आपको बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को इस मामले की केरल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने सरकार को सख्त चेतावनी दी। हाईकोर्ट ने केरल सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर एक भी निर्दोष व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, तो उसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन और देवन रामचंद्रन की एक खंडपीठ ने कहा कि गिरफ्तारी तभी होनी चाहिए, जब जांच में व्यक्ति की हिंसा में भागीदारी की पुष्टि हो जाए।

दिवाली पर बिगड़ेगी दिल्ली की फिजा, 10 दिन तक हवा में घुलेगा जहर

Karnataka: 'Save Sabarimala' protest being held by All India Sabarimala Rakshana Kendra Samithi, outside Town hall in Bengaluru pic.twitter.com/edzW52GF6b