पश्चिम बंगाल में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर फेंका बम, डिप्टी कमिश्नर घायल

कोलकाता : नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पिछले कई दिनों से पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस प्रदर्शन के ही दौरान एक बम ब्लास्ट में हावड़ा के पुलिस डिप्टी कमिश्नर अजित सिंह यादव जख्मी हो गए।

भीड़ हटाने की कोशिश कर रहे थे यादव

हावड़ा के सांकरा मानिकपुर इलाके में चल रहे विरोध प्रदर्शन को रोकने की कोशिश कर रहे थे पश्चिम बंगाल के डिप्टी कमिश्नर, तभी एक प्रदर्शनकारी ने भीड़ का फायदा उठाकर बम फेंक दिया। इस बम विस्फोट में वह घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पिछले कई दिनों से चल रहा है प्रदर्शन

एनआरसी और सीएए कानून के विरोध में पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बड़े पैमाने पर चल रहे इन विरोध प्रदर्शनों से पश्चिम बंगाल का सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इस कारण वहां के सामान्य नागरिकों को काफी परेशानी हो रही है।

