राजधानी दिल्ली में शर्तों के साथ खोले गए पार्क, सेहत के लिए लोगों ने की वॉक

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( Coronavirus )लगातार अपने पैर पसार रहा है। यही वजह है कि 31 मई तक सरकार ने लॉकडाउन-4 ( Lockdown ) लागू कर दिया है। हालांकि लॉकडाउन के चौथे चरण में राज्य सरकारें अपने प्रदेश के हालातों के मुताबिक कई क्षेत्रों में छूट दे रही हैं। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली ( Delhi ) केजरीवाल सरकार ( Kejriwal Govt ) ने पार्क ( Park ) और गार्डन ( Garden ) खोलने की अनुमति भी दी। गुरुवार सुबह कई दिनों बाद राजधानी के पार्क खोले भी गए।

सेहत बनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी वॉक करने पहुंचे। आपको बता दें कि 25 मार्च से लागू लॉकडाउन के बाद से ही सार्वजनिक पार्क बंद कर दिए गए थे।

अब मेट्रो ट्रेन शुरू करने की तैयारी, इन बदलावों के साथ कर पाएंगे यात्रा

Delhi: People out for a walk at Lodhi Garden following relaxations in the 4th phase of lockdown. Open gym, yoga & other activities are not allowed at parks as per New Delhi Municipal Council (NDMC) order. pic.twitter.com/pN1pipodGm