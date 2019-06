पुडुचेरी के पूर्व CM और DMK के दिग्गज नेता आर.वी. जानकीरमन का निधन

नई दिल्ली। बड़ी खबर पुडुचेरी से आ रही है। प्रदेश के पूर्व सीएम और डीएमके के दिग्गज नेता आर.वी. जानकीरमन ( R.V. Janakiraman ) का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। जानकीरमन 79 साल के थे। उनके निधन से पार्टी को गहरा झटका लगा है और राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ पड़ी है।

DMK leader and former Chief Minister of puducherry R.V. Janakiraman passed away in Puducherry today at the age of 79. pic.twitter.com/Q36xx4kSly